衝撃の18禁サスペンス！ライアン・マーフィー最新作『ザ・ビューティー』予告公開

『Glee/グリー』のライアン・マーフィーが贈る最新オリジナルドラマシリーズ『ザ・ビューティー 美の代償』。配信開始に先駆けて日本版予告編が公開された。

“完璧な美”の闇に迫る18禁の衝撃サスペンス

『ザ・ビューティー 美の代償』は、国際的なスーパーモデルたちが壮絶な謎の死を遂げる連続事件をきっかけに、ハイファッション界の裏に隠された闇と人間の欲望を描き出すサスペンス。FBI捜査官のクーパー・マドセン（エヴァン・ピーターズ）とジョーダン・ベネット（レベッカ・ホール）がパリへ派遣され、事件の真相を追う中で、人々を“完璧な肉体”へと変貌させる性感染症ウイルスの存在が浮かび上がる。

その背後にいるのは、“ザ・コーポレーション”と呼ばれる巨大テック企業のカリスマ（アシュトン・カッチャー）。彼は“ビューティー”と呼ばれる奇跡の薬を極秘に開発し、自らが築いた巨大な富の帝国を守るためなら手段を選ばず、凄腕の暗殺者“ザ・アサシン”（アンソニー・ラモス）を放って捜査官たちに牙をむく。

ウイルスの流行が拡大する中、人生に絶望する孤独なジェレミー（ジェレミー・ポープ）は、生きる意味を求め、その混乱に巻き込まれていく。人類の未来を変える脅威を阻止するためにパリ、ヴェネツィア、ローマ、ニューヨークを駆け巡るエージェントたちは、目的を遂げることができるのか。ドラマシリーズ『ザ・ビューティー 美の代償』は、世界各国を舞台に「完璧な美のために人は何を犠牲にするか？」という問いを現代社会に投げかける。

ライアン・マーフィー作品常連組×実力派キャスト

本作のキャストには、エヴァン・ピーターズ、ジェレミー・ポープ、ビリー・アイクナーなど、『POSE』『アメリカン・ホラー・ストーリー』『ザ・ポリティシャン』などで知られる“マーフィー組”が集結。さらにレギュラーには、アシュトン・カッチャー（『バタフライ・エフェクト』）、レベッカ・ホール（『ザ・ループ』）、アンソニー・ラモス（『ハミルトン』）といった実力派が登場。

ゲスト出演には、ベラ・ハディッド、ベン・プラット（『ディア・エヴァン・ハンセン』）、イザベラ・ロッセリーニ（『教皇選挙』）、ピーター・ギャラガー（『The OC』）、アメリア・グレイ・ハムリン、アリ・グレイナー（『フリンジ』）、ジェシカ・アレクサンダー、ジュリー・ハルストン、ラックス・パスカル、メーガン・トレイナー、ニコラ・ペルツ・ベッカム、ヴィンセント・ドノフリオ（『ゴッドファーザー・オブ・ハーレム』）ら豪華キャストが出演する。

原作はジェレミー・ハウンとジェイソン・A・ハーレーによる同名のコミックシリーズ。ハーレーは本作の制作にもコンサルタントとして参加している。また本作は、第82回ゴールデングローブ賞での快挙も記憶に新しい『SHOGUN 将軍』や『一流シェフのファミリーレストラン』、『エイリアン：アース』など人気シリーズを多数手掛けるディズニー傘下の米FXの制作だ。

『ザ・ビューティー 美の代償』配信情報

『ザ・ビューティー 美の代償』は1月22日（木）よりDisney+（ディズニープラス）のスターで独占配信開始。第1〜3話を一挙配信、以降毎週木曜配信予定。（海外ドラマNAVI）

