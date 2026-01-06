マーベル新作ドラマ『ワンダーマン』1月28日（水）配信！本予告＆キービジュアルが解禁

マーベルによる最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』（全8話）が2026年1月28日（水）よりDisney+（ディズニープラス）で独占配信されることが決定。

主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”……と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優、サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）。

この度、ヒーロー役志望のサイモンが激戦のオーディションに挑む本予告とキービジュアルが解禁となった。彼には誰にも言えない秘密があり、それはヒーロー役志望なのに“本当はスーパーパワーを持っている”ことだった。本作の主人公サイモンは、いつものMCUの主人公とは何かが違う！？

主人公はヒーロー（役）志望の俳優！？

“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督のフォン･コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画「ワンダーマン」をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げたサイモン・ウィリアムズ。ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優 トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。

フォン･コヴァク監督とも対面し、ワンダーマン役決定間近！と思われたが、サイモンは誰にも言えない秘密を隠していた―。解禁となる映像では、ハリウッドの先輩俳優であるトレヴァーのアドバイスを受けながら、フォン･コヴァク邸にて行われるオーディションに挑むサイモンの姿が映し出される。

“ワンダーマン”に運命を感じたのか、或いは他の理由があるのか「この役は俺の全てだ」と語り、人生を変えるチャンスを前に興奮を隠せないサイモン。数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震え、目も泳ぎまくりだが、その目には“ある秘密”を隠しているゆえの動揺も垣間見えている―。その秘密とは、実はサイモンがスーパーパワーを隠し持っていることだった！？

そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。オーディションでは“スーパーパワーを持たないことを誓う証明書”へのサインにも即答で応じていたサイモン。なぜサイモンは“本物のヒーロー”ではなく、パワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？ そしてサイモンはスーパーパワーをどこで手に入れたのか？

製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』の監督、そして『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットン。

主演にヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世（『グレイテスト・ショーマン』、「アクアマン」シリーズ）、そしてベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』、『ジャングル・ブック』）やエド・ハリス（『トゥルーマン・ショー』、『トップガン マーヴェリック』）らが脇を固める“異色中の異色”のMCU作品。

サイモンはパワーを最後まで隠しきり“ワンダーマン役”を勝ち取れるのか？それともパワーを公表し、“本物のワンダーマン”となるのか。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作のストーリーに期待だ。

