サンダーランド、なぜ好調？ しぶとく戦う集団に様変わり。ジャカは意気揚々「俺らはもっと敬意を持って評価されるべき」【現地発】
サンダーランドが好調だ。
プレミアリーグでの順位は、シーズンの折り返し地点を過ぎた20節終了時で「８位」。昨季のチャンピオンシップ（イングランド２部）を４位で終え、プレーオフを勝ち抜き、「プレミア行きの最終切符」を手にした。当然プレミアリーグで大苦戦が予想されたわけだが、一時は４位につけるなど、ここまで大健闘を見せている。
２部の昨季覇者リーズが現在16位、２位のバーンリーが降格圏の19位に沈んでいる現状を考えれば、一桁順位の８位は望外の成績と言えよう。
なかでもホームゲームでは抜群の強さを誇る。10試合で５勝５分けの無敗。地元の宿敵ニューカッスルを１−０で下し、首位のアーセナルには２−２で引き分けた。情熱的なファンが集まるホームの「スタジアム・オブ・ライト」で勝点を積み重ねている。
失点の少なさも際立つ。失点数「19」は、アーセナルとマンチェスター・シティに次いでリーグ３番目の少なさだ。チェルシー（22失点）やリバプール（28失点）よりも少なく、プレミアリーグ公式サイトは「相手のシュートを抑えており、期待失点（xGA）も低い」と称賛している。
振り返ると、サンダーランドは地獄を見てきた。
2017年にプレミアリーグから降格して以降、低迷が続き、２部リーグ１年目の17−18シーズンは最下位の24位でフィニッシュ。当時オーナーのエリス・ショート氏による「事実上の経営撤退」が大きく響き、そこから４シーズンを３部リーグで過ごした。
しかし2021年に大きな転機を迎える。きっかけは、若き大富豪の買収。当時23歳でクラブを買い取り、会長に就任したのがフランス出身のキリル・ルイ＝ドレフュス氏だ。巨大資産家一族の出身（※父親は元アディダスCEO）で、世界各地でビジネス経験を積んでいたこの青年は、大胆な投資でチームを強化。野心的なプロジェクトを進めてきた。
そして2024-25シーズンに劇的に成長し、９年ぶりにプレミアリーグへ復帰。長年の低迷から抜け出し、復活を遂げた物語は「近年のサッカーでは稀な再生ドラマ」（英紙タイムズ）と評価されている。
そんな強気な姿勢は昨夏の移籍市場でも続き、総勢13名もの新戦力を迎えた。
元アーセナルのスイス代表MFグラニト・ジャカ（←レバークーゼン）を筆頭に、鉄壁の守備を見せているパラグアイ代表DFオマル・アルデレテ（←ヘタフェ）やフランス人DFノルディ・ムキエレ（←パリSG）、その後方でゴールマウスを守るオランダ人GKロビン・ルーフス（←NEC）。オランダ代表のCFブライアン・ブロビー（←アヤックス）、トップ下のフランス人MFエンゾ・ル・フェ（←ローマ）ら、主力の多くが新加入組である。
こうした突然の大型補強は、組織力の低下からチーム崩壊につながるケースは少なくない。だが、フランス人のレジス・ル・ブリ監督が絶妙な手綱さばきを見せている。
基本布陣は４−２−３−１。だが対戦相手に応じて３バックシステムも併用するように、形にこだわるのではなく、局面ごとの役割を明確にすることを重視している。ビルドアップでは中盤に安定した配置を作り、無理な縦パスを避けながら試合のリズムを管理。守備では前から闇雲に追い回さず、中央を締めてサイドに誘導する現実的な守り方を徹底している。
守備は、強固で堅実。ただ“無理をしないが、臆病でもない”。この結果、サンダーランドはしぶとく戦う集団に様変わりした。
ピッチで際立つのは、セントラルMFとしてチームを動かすジャカの存在である。
味方がビルドアップでパスを回す際には、ジャカが「次にパスを出すべき方向」を指してコーチング。味方のミスには手を叩いて発破をかけ、良いプレーにはガッツポーズで気合いを注入するなど、文字通り「ピッチ上のコンダクター」として存在感を発揮している。
