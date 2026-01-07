「イケオジ俳優みたい」韓国代表レジェンドが古巣の横浜FMを訪問！「昔は本当にスターって感じだった」「久しぶりだなぁ」の声
元韓国代表のレジェンドで、清水エスパルスや横浜F・マリノスでもプレーしたアン・ジョンファン氏が来日したようだ。
古巣の横浜FMは１月７日、公式Xで、2004〜2005年シーズンに在籍されたアン・ジョンファン氏が本社を訪問したと報告。「波戸康広アンバサダーと久しぶりの交流を楽しみました！」と綴り、その模様を収めた動画を公開した。
この投稿に、SNS上では「ジョンファンが今でもマリノスと繋がり持ってくれてるの嬉しい」「昔は本当にスターって感じだったよね」「やっぱり普通にかっこいいなー」「現役時代と比べて顔はふっくらしましたね」「イケオジ俳優みたいになってる」「懐かしいな」「相変わらず顔立ちがよい」「久しぶりだなぁ」といった声があがった。
韓流スターの様な甘いマスクで人気を博した同氏の“近影”が、ちょっとした反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】元横浜FMの韓国代表レジェンドが古巣を訪問
