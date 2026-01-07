香取慎吾＆山本耕史がNHK『ふたりフェス』でSPコラボ！出会いから約20年、常に進化を続けるふたりがライブ＆トーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾と山本耕史が、エンターテインメントの世界で活躍するアーティストふたりが一夜限りの共演を繰り広げるNHKの特集番組『ふたりフェス』（NHK BSにて1月17日21時より放送）に登場することが発表となった。

■ふたりの出会いは2004年放送の大河ドラマ『新選組！』

2004年放送の大河ドラマ『新選組！』出演以来、舞台やドラマでの共演、またプライベートでも親交が続いているという香取慎吾と山本耕史。そんな彼らが、はじめて“ふたりだけのライブ＆トークショー”に挑戦する。

МCやゲストがいないスタジオに登場し、この番組だけのスペシャルユニットが結成されたかのように歌い、語り合う姿から、ふたりの思いがけない素顔が見えてくる。

トークコーナーでは、ふたりが初めて臨んだロケ地でのエピソードや、活動の原点となった当時の思い出を披露。また音楽コラボでは、香取も観劇したという山本の代表的なミュージカル出演作品のナンバーをデュエットし、山本は香取がノリノリでシャウトする曲にギターで参加。

ふたりの関係性そのままの想像もつかない展開で、次々とサプライズが届けられる。

ふたりの魅力が詰まった、他では観ることができないエンターテインメント・スタジオライブを存分に楽しもう。

■香取慎吾＆山本耕史 コメント

■番組情報

NHK BS『ふたりフェス～香取慎吾×山本耕史』

01/17（土）21:00～21:44

※BSP4K：02/15（日）18:45～19:29

