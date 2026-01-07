7日15時現在の日経平均株価は前日比581.79円（-1.11％）安の5万1936.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は894、値下がりは649、変わらずは56。



日経平均マイナス寄与度は258.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が121.13円、ＳＢＧ <9984>が59.36円、コナミＧ <9766>が29.08円、ＴＤＫ <6762>が25.32円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を78.22円押し上げている。次いでリクルート <6098>が32.39円、イビデン <4062>が14.17円、ＨＯＹＡ <7741>が12.12円、中外薬 <4519>が9.33円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位はサービスで、以下、精密機器、海運、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、その他製品が並んでいる。



※15時0分10秒時点



株探ニュース

