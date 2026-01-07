SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、結婚会見を行った。東海地方で大活躍の2人だが、会見の場所に選んだのは都内のホテル。辻本は「一番頭を悩ませたポイント」とし、その理由を明かした。

冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえを持って姿を見せた。

辻本は「どこで会見をするのかっていうのが、一番頭を悩ませたポイントだったんですけど…できればやっぱり名古屋でもやりたかったですし“一番に名古屋でやりたいね”っていう話はあったんですけど」と切り出した。

「名古屋から全国へ」という目標を掲げて活動してきた「BOYS AND MEN」。「名古屋で出会って、名古屋で活動して、名古屋で結婚してっていうのは、一番奇麗な流れかもしれないですけど、やっぱり全国の皆さんに知っていただいて、もしかしたら喜んでいただいて、という中で、それが名古屋、そして東海エリアの皆さんへの恩返しになるんじゃないかなというふうに思って」と晴れの舞台に東京を選んだ理由を明かした。

さらに「この東京という素晴らしい、日本の中心で会見をさせていただいて、そこからまた名古屋に戻って皆さんに報告するっていうのが、僕らの目指している姿なのかなと思って、今回は東京でやらせていただくことになりました」と説明。

東海地方でレギュラー番組を持つ2人。「お世話になってる番組もたくさんあるので、また戻ってそこで2人で報告をするのが、凄く楽しみでもありますし、ここでさっきもちょっと隠した話とか、いろんなエピソードもあるので、地元の方が喜んでくださるのであればお話しできたら」と、地元で“初出し”秘話も披露したいと意気込んだ。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。