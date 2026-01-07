野球殿堂博物館（東京）に１本の軟式野球用バットが保管されている。

長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督（昨年６月に８９歳で死去）が現役時代の１９７３年５月、東北地方の遠征でふがいない結果に終わった試合の後、仙台市内のすし店で素振りの練習に使ったという。翌日には、東北地方の公式戦で唯一となる本塁打を放った長嶋さん。同館主任学芸員の関口貴広さん（５０）は「１本のバットにもエピソードがあり、長嶋さんらしい」と語る。（地方部 田中雅之）

遠征の秘話

同館などによると、仙台市内で行われた７３年５月１６日の広島戦で、長嶋さんは無安打だった。試合後に訪れた市内のすし店で、軟式用の木製バットを店から借りて素振りをしたという。

その翌日、盛岡市内で行われた広島戦で、長嶋さんは６号本塁打を放った。長嶋さんが東北での公式戦で放った唯一の本塁打だ。

長嶋さんは後年、警備大手「セコム」がインターネット上で公開している連載インタビュー「月刊 長嶋茂雄」で、仙台での素振りについて触れている。東日本大震災の被災地に寄せる思いなどを問われた２０１１年１２月の第１５回インタビューでは、こう述べている。

「素振りは食事のようなものですから３８年も前のメニューを憶（おぼ）えているわけはありません。ところが仙台のファンには、『長嶋らしい楽しい話』と記憶されていたのです。驚きました」

「スポーツマンは日常生活でもファンに楽しみを与えられる……。これは野球に限らず、すべてのスポーツに関わる選手が生みだせるささやかな効用でしょう」

バットは０２年２月、すし店関係者から野球体育博物館（現在の野球殿堂博物館）に寄贈された。同年２〜７月、野球体育博物館で展示された後、収蔵庫に保管されていたが、野球殿堂博物館で昨年７〜８月、長嶋さんを追悼して再び展示された。同館の関口さんは「機会があればまた展示したい」と話している。