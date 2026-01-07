鹿島は7日、鹿嶋市内のクラブハウスで始動した。

6月開幕のW杯北中米大会出場を目指す日本代表GK早川友基（26）は午前練習後に取材に応じ、「“W杯に行きたい”という思いが“必ず行く”という思いに変わった」とW杯イヤーを迎えた心境を吐露。「W杯に行って試合に出て、なおかつ代表は優勝を掲げているので、そこに一歩でも貢献できるようにしたい。今年は自分のキャリアの中でも大きな分岐点。そこ（W杯）に行った時に、持っているものが全て出せるような状態をつくりたい」と約5カ月後に迫る夢舞台を見据えた。

昨季は守護神として9年ぶりのJ1制覇に貢献し、MVPを受賞。約1カ月のオフシーズンも精力的にトレーニングを積み、「ゴールキーパーとしてのレベルアップはまだまだたくさんできる」と飽くなき向上心をのぞかせた。シーズン移行に伴う「百年構想リーグ」は来月7日に開幕戦が控える。早川は「どんな大会だろうが必ず優勝、連覇することにフォーカスしたい」と気を引き締め、「（W杯に）必ず行くためにもまずはケガなく、しっかりいい成績を残していきたい」と抱負を語った。