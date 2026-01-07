長期にわたって家賃を滞納し、ロサンゼルスの借家から立ち退きを迫られている米俳優ミッキー・ローク（７３）が今週、ロス郊外ウェストハリウッドのホテルに愛犬を連れてチェックインする姿が目撃された。

ロークの家賃未納額は約６万ドル（約９４０万円）に上り、ロサンゼルス上級裁判所は先月、ロークに対し、指定した日から３日以内に未納額を支払わなければ退去することを命じていた。

そんなロークの窮地を救うため、元マネジャー、キンバリー・ハインズ氏のアシスタントだという人物が４日、クラウドファンディング「ＧｏＦｕｎｄＭｅ」を立ち上げ、目標額を１０万ドル（約１５６０万円）に設定してファンからの募金を呼び掛けた。

米ニュースサイト「ＴＭＺ」によると、目標額はすぐに達したが、ロークは５日、インスタグラムでファンに対して募金しないよう求めた。ロークは「ＧｏＦｕｎｄＭｅが何なのかさえ知らない」と投稿。ＴＭＺは「ロークは自身の困窮きわまる状況に、いら立ちと恥ずかしさを露わにした」と指摘した。

そんな中、米ギャングアクション映画「ジャパニーズ・ボルシチ」（２０１９年）などのエリック・スペード・リバス監督はロークの窮乏を見かね、製作中の映画「Ｓｃａｒｆａｃｅ Ｒｅｓｕｒｒｅｃｔｉｏｎ」に１０００ドル（約１５万６０００円）でカメオ出演することを依頼したと同サイトが報じた。

同監督は、「ワンシーンだけで、出演時間は２分の簡単なもの」と明かした。ちなみに、ロークは２０２０年、リバス監督のインディーズ映画「Ｔｈｅ Ｄｕｋｅ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ」に５０００ドル（約７８万円）で出演契約したが、最終的には辞退していた。