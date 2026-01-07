【ユニクロの濃グリーン】がオシャレ！ おしゃれママがお手本♡「パンツ着回しコーデ」

ボトムスは合わせやすさを優先して、ついモノトーンカラーを選びがち……。そんな大人女性が気分を一新するなら、ダークグリーンを選んでみて。今回は【ユニクロ】のフレアパンツを使った、おしゃれママ@shocogram__さんの着まわしコーデを紹介。大人に似合う上品でこなれ感のある着こなしを、ぜひ真似してみて。

カジュアルなデニムシャツを大人顔にシフト

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,290（税込・セール価格）

エレガントな雰囲気をまとえそうな上品なフレアパンツ。深みのあるグリーンで、あらゆるカラーと合わせやすいのが魅力です。縦ラインが強調されるセンタープレス入りで、大人らしいきちんと感も醸し出せそう。@shocogram__さんはデニムブラウスと合わせて「きれいめカジュアルコーデ」に。バッグとシューズは黒で統一して、キリッと引き締めています。

ワインカラーのアウターと合わせて華やかな冬コーデに

落ち着いた雰囲気が漂うダークグリーンのパンツは、ワインカラーのアウターとも好相性。@shocogram__さんは、柄物のバッグや Tストラップのメリージェーンシューズで華やぎをプラスして、女性らしく仕上げています。こちらのパンツにはストレッチ性があるので、アクティブに動く日のコーデにもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M