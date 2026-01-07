俳優の清水尚弥が７日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。俳優の清水尋也の兄としても知られている。

「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様」と題した文書をアップ。「私事で恐縮ではありますが、皆様にご報告がございます。 この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と報告した。

「まだまだ未熟者ですが、俳優としてより良い表現ができる様今後も邁進してまいります。 日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者の皆様には心より感謝をすると共に今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」とメッセージ。

そして「今まで紹介出来ていなかった家族も併せて紹介させて下さい」と続け、「実はリトと晴の他にも、妻の家族である先住猫と暮らしていました。 茶トラのつむぎちゃんと、ラグドールのマシュマロちゃんです。 これからは６人で手を取りあい、幸せな家庭を築いていければと思います。 どうか暖かく見守って頂けますと幸いです」と飼い猫も紹介。猫を抱っこして撮影した夫婦ショットを投稿した。

尚弥は２００７年のＴＢＳ系「山田太郎ものがたり」で主人公の弟を演じて俳優デビュー。その後もテレビ東京系「鈴木先生」（１１年）、同局「夫よ、死んでくれないか」（２５年）などの話題作に出演。映画は「からっぽ」（１２年）、「独裁者、古賀。」（１４年）、「死んだ目をした少年」（１５年）、「ある女工記」（１６年）、「終点は海 」（２２年）、「若武者」（２４年、トリプル主演）で主演を務めた。