清水尚弥、結婚を発表 お相手は「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性」 弟は清水尋也
俳優の清水尚弥（30）が7日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。
【写真】深々とお辞儀して謝罪した清水尋也
清水は「皆様にご報告です。今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、画像を文書で公表。「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と発表した。
「まだまだ未熟者ですが、俳優としてより良い表現ができる様今後も邁進してまいります」と決意を示した。写真では、顔を隠した妻と愛猫との写真を公開している。
清水は1995年4月6日生まれ、東京都出身。映画『おじさんの公園のひみつ』（08年）、映画『からっぽ』（12年）、映画『ちはやふる上の句』（16年）、配信ドラマ『星屑リベンジャーズ』（18年）、映画『羊とオオカミの恋と殺人』（19年）、ドラマ『GARO -VERSUS ROAD』（20年）、映画『終点は海』（22年）などに出演。弟は清水尋也。
