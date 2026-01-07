紅白＆レコ大 年末音楽番組歌唱曲が「急上昇ランキング」TOP10独占 サカナクションは2曲ランクイン【オリコンランキング】
1月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、昨年末に放送された『第67回輝く！日本レコード大賞』と『第76回NHK紅白歌合戦』など恒例の大型音楽特番で歌唱された楽曲がTOP10を独占した。
1位はVaundy「Tokimeki」が獲得。2位にILLIT「Almond Chocolate」、3位にちゃんみな「NG」、4位に&TEAM「FIREWORK」、5位にハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」、6位にM!LK「イイじゃん」、7位にサカナクション「新宝島」、8位にSixTONES「こっから」、9位にサカナクション「怪獣」と、『第76回NHK紅白歌合戦』で歌唱された楽曲が1位〜9位までを占めた。
10位には、『第67回 輝く！日本レコード大賞』でバンド初となる3年連続で大賞を受賞したMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」がランクインした。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月12日付：集計期間：2025年12月29日〜2026年1月4日）＞
