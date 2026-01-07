スポニチ

　東都大学野球リーグ2部に所属する日大の26年度新入生が7日、分かった。

　昨春に2部に降格すると、同秋は2部3位に留まったが、1部昇格に向けて力になる逸材が全国から集結した。

　片岡昭吾監督は「全員に期待しています。毎年、良いご縁をいただいています。1年生に頼るというより、競争に加わっていってほしいです」と語った。

　昨年の春夏甲子園に出場した山梨学院・萬場は強打の内野手として即戦力の期待できる。樹徳の井達も三拍子そろった内野手で将来性あふれる。投手では佐野日大の左腕・洲永はプロが注目した左腕で140キロの直球、鋭いスライダーを武器にする。佐野日大でバッテリーを組んだ捕手の阿部は守備面の成長が著しい。

＜投手＞

岡部修弥　浦和学院

東原大知　鹿島学園

洲永俊輔　佐野日大

平野将馬　豊川

菅野悠　東海大相模

土田悠貴　滋賀学園

堀込龍　拓大紅陵

中野翔真　大垣日大

宮村笑琥　日大二

＜捕手＞

浦辺唯太郎　九州学院

阿部晴太朗　佐野日大

田口壱大　八戸工大一

和泉翔大　高松商

＜内野手＞

田中博己　成田

藤田拓志　大阪桐蔭

萬場翔太　山梨学院

井達格朗　樹徳

豊田雅楽　福岡大大濠

池内蒼　智弁学園

小林和生　日大三島

佐藤大加良　常葉大菊川

山田圭介　高松商

越後屋快　大谷室蘭

＜外野手＞

佐藤洸史郎　青森山田

花沢莞爾　二松学舎大付

斎藤大斗　長野日大

斉藤大将　西日本短大付

＜学生コーチ＞

石塚陸乙　樹徳

＜マネジャー＞

間嶋修平　習志野