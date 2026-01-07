日大野球部に豪華新入生！佐野日大の洲永、山梨学院の萬場、浦和学院の岡部、樹徳の井達ら精鋭加わる
東都大学野球リーグ2部に所属する日大の26年度新入生が7日、分かった。
昨春に2部に降格すると、同秋は2部3位に留まったが、1部昇格に向けて力になる逸材が全国から集結した。
片岡昭吾監督は「全員に期待しています。毎年、良いご縁をいただいています。1年生に頼るというより、競争に加わっていってほしいです」と語った。
昨年の春夏甲子園に出場した山梨学院・萬場は強打の内野手として即戦力の期待できる。樹徳の井達も三拍子そろった内野手で将来性あふれる。投手では佐野日大の左腕・洲永はプロが注目した左腕で140キロの直球、鋭いスライダーを武器にする。佐野日大でバッテリーを組んだ捕手の阿部は守備面の成長が著しい。
＜投手＞
岡部修弥 浦和学院
東原大知 鹿島学園
洲永俊輔 佐野日大
平野将馬 豊川
菅野悠 東海大相模
土田悠貴 滋賀学園
堀込龍 拓大紅陵
中野翔真 大垣日大
宮村笑琥 日大二
＜捕手＞
浦辺唯太郎 九州学院
阿部晴太朗 佐野日大
田口壱大 八戸工大一
和泉翔大 高松商
＜内野手＞
田中博己 成田
藤田拓志 大阪桐蔭
萬場翔太 山梨学院
井達格朗 樹徳
豊田雅楽 福岡大大濠
池内蒼 智弁学園
小林和生 日大三島
佐藤大加良 常葉大菊川
山田圭介 高松商
越後屋快 大谷室蘭
＜外野手＞
佐藤洸史郎 青森山田
花沢莞爾 二松学舎大付
斎藤大斗 長野日大
斉藤大将 西日本短大付
＜学生コーチ＞
石塚陸乙 樹徳
＜マネジャー＞
間嶋修平 習志野