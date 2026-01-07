飼い主さんの娘さんが生まれてから、ワンコは本当のお姉さんのように愛を注いでくれて…？生後10ヶ月になった娘さんとワンコの相思相愛な姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で15万4000回再生を突破。「天使たちに癒される」「幸せ空間、羨ましい～」といった声が寄せられています。

【動画：生まれた瞬間から甲斐犬と過ごした赤ちゃん→ほっこりが止まらない『10ヶ月後の光景』】

お姉さんになったワンコ

Instagramアカウント「kaiken_to_neko」には、甲斐犬の「ツムギ」ちゃん＆「カナコ」ちゃんと、保護猫の「アキ」くん＆「ソウ」くんの日常が投稿されています。ツムギちゃんは一家の末っ子だったのですが、飼い主さんの娘さんが誕生してお姉さんになりました。

初めて妹ができたことがよほど嬉しかったのか、他の3匹よりも娘さんのそばにいることが多かったというツムギちゃん。娘さんを優しく見守る姿は慈愛に満ちていて、もはやお姉さんというよりお母さんのよう…！

一緒に過ごすうちに大好きに！

ツムギちゃんたちに見守られながらすくすく成長し、娘さんは生後10ヶ月になりました。生まれた時からずっと一緒に過ごしてきたため、犬好きな子に成長しているという娘さん。大好きなツムギちゃんがそばにいるだけで楽しくて仕方ないのか、触れ合っている時にうっかり転んでしまっても、泣くどころか笑顔ではしゃいでいるのだとか。

ワンコの優しさに感動

もちろんツムギちゃんも、娘さんのことが大好き。たとえしっぽを掴まれたり毛を引っ張られたりしても、娘さんが相手なら全然怒らずに許してくれるそうです。娘さんの指先をペロペロと舐めて、愛を伝えてくれることも。そんなツムギちゃんの優しさや賢さや面倒見の良さを実感するたびに、飼い主さんは感動しているそうですよ。

ツムギちゃんと娘さんの相思相愛な姿は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。これからもずっと2人が仲良しでいて、幸せあふれる日々を過ごせますように。

この投稿には「優しいワンちゃん」「自分より弱い存在って分かってる」「賢い！そしてなんて愛情深い！」「きっと優しくて動物好きのいい子に育ちますね」といったコメントが寄せられています。

ツムギちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kaiken_to_neko」をチェックしてくださいね。甲斐犬と猫が家族として仲良く暮らしている様子に、心がほっこりしますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kaiken_to_neko」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。