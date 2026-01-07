思わず笑ってしまうビーグルさんの動きが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で165万1000回再生を突破し、「面白過ぎるｗｗ」「ごめんけど爆笑した」「もはや曲芸の域(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に初めて『靴下』を履かせた結果→慣れなさ過ぎて…思わず笑う『衝撃的な動き』】

靴下に挑戦したビーグル

Instagramアカウント「shopping_monster1224」の投稿主さんは、ビーグルの『きなこ』ちゃんと暮らしています。きなこちゃんは、とっても寒がり。毎年冬はブルブル震えてしまうため、靴下を履かせてみることにしたといいます。

手頃な価格で犬用靴下を手に入れた投稿主さんは、早速きなこちゃんの足に装着してみたそう。しかし、きなこちゃんはあからさまに不機嫌な顔に…。普段、洋服は抵抗なく着るそうですが、足元を覆われるのは気に入らなかったようです。不快そうに前足を上げながら、動くのをやめてしまったきなこちゃん。

そこで、おやつを使って慣れさせてみることにしました。

曲芸みたいな動きに爆笑！！

きなこちゃんにおやつを投げてみると、やっとのことで動き始めました。しかし、後ろ足の感覚に強い違和感を覚えたのか、逆立ちするように後ろ足を跳ね上げたそう。そしてそのまま前足だけでバランスを取り、後ろ足は回転するように反対方向へ…！

その動きは、まるで側転！！大きく無駄なく後ろ足で円を描くさまは、曲芸師のようです…！突然の奇妙な動きに、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか。

最後はやっぱり…

そのあとも、おやつを取りに行くたびに後ろ足を1本上げていたといいます。おやつが投げられた瞬間は素早く走るものの、止まった途端に靴下の違和感を思い出すのかもしれません。

靴下の練習はしばらく続きましたが、気が付くと全部脱げていたとか。きなこちゃんにとってハードルが高かったようで、靴下は断念したそうです。体を張って笑いを届けてくれたきなこちゃん、別の方法で寒さ対策できるといいですね♪

きなこちゃんの不思議な動きに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「動き方がシュールw」「体操選手みたいに側転してて草」「ブレイクダンスかとｗ」などたくさんの反響がありました。

Instagramアカウント「shopping_monster1224」には、きなこちゃんのクスッと笑える日常の動画が他にも投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shopping_monster1224」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。