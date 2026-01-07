2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

豪華出演者第4弾発表

注目のメインアーティスト第2弾として、CANDY TUNEの出演が決定した。代表曲「倍倍FIGHT!」で注目を集め、「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場が決定したほか、「第67回輝く！日本レコード大賞」では同楽曲が「優秀作品賞」を受賞するなど、勢いに乗る存在として話題を集めている。

メインモデルには、Z世代を中心に高い支持を誇るFRUITS ZIPPERから月足天音、櫻井優衣が登場。さらに、「ミスセブンティーン2025」に選出され、「Seventeen」専属モデルとして活躍する佐々木満音、SNS総フォロワー数530万人超を誇るZ世代のカリスマインフルエンサー・モデルのさくら、りんかの出演も決定した。

ゲストには、原宿系動画クリエイターとして人気を集め、アーティストデビュー曲「しなこワールド」のミュージックビデオ再生回数が4,000万回を突破するなど、小中学生を中心に圧倒的な支持を得ているしなこが登場する。加えて、注目のボーイズグループ・WILD BLUEのメンバーとして音楽シーンで存在感を放つ一方、俳優やモデルとしても活躍の幅を広げている鈴陽向、山下幸輝の出演も決定した。

また、旬のアイテムや話題作を紹介するスタジオトークのMCには柏木由紀が決定。「ゆきりん」の愛称で親しまれる高い知名度と親しみやすさ、安定感のある進行力で、番組を盛り上げる。

＜CANDY TUNE コメント＞



みなさん！こんにちは！CANDY TUNEです！「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演させて頂くことが決定いたしました！私たちのパフォーマンスでみなさんをもっとハッピーに、もっと元気にできるよう全力でパフォーマンスします！

ぜひ会場で一緒に最高の時間を過ごしましょう！

SNS企画！TGCとコラボしてほしいエンタメ作品を大募集

TGC公式Xでは、リクエスト企画第3弾として「#TGCコラボ希望」を本日1月7日（水）より開始した。TGCとのコラボレーションを希望する番組、ドラマ、映画を募集し、TGCならではのスペシャルステージ実現の可能性を探る企画となる。

応募期間は1月17日（土）まで。詳細はTGC公式X（@TGCnews）でチェック。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：11,000円、一般：11,500円 / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2025年11月20日（木）〜 ※順次予約・販売開始

TGC公式LINE先行 第一弾：終了

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年01月07日（水）10:00〜01月12日（月・祝）23:59 ※抽選

【アップグレード】2026年1月15日（木）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC Premium会員：2026年01月15日（木）10:00〜01月19日（月）23:59 ※抽選

通常：2026年01月22日（木）10:00〜01月26日（月）23:59 ※抽選

※対象：各種先行販売でチケットをご購入済みの方

【一般販売】2026年1月24日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、小國舞羽、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、せいら、月足天音（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、平祐奈、とうあ、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

EXILE B HAPPY、CANDY TUNE 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト