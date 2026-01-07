モデルの滝沢眞規子（47）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59）にゲスト出演。子離れできなくて、やってしまった大失敗を明かした。

この日のテーマは「子離れ」。ゲストは3人の子を持つ滝沢のほか、8歳の娘を持つ大島由香里、14歳の娘を持つ久保田磨希、昨年第5子が誕生した杉浦太陽、4児のママ・市井紗耶香がゲスト出演した。

VTRでさまざまな子離れできていない人達の声が紹介される中、滝沢は「うちは上が22歳（長女）、真ん中が19歳（長男）、下が17歳（次女）で結構大きいので。さらに今3人、イギリスに留学中なんですね。頑張って頑張って子離れ中なんですけど」と話した。

そのうえで「真ん中の男の子が一番初めに行ったんですけど、その時にやっぱり心配で、荷造りから何から一生懸命私もやっちゃうし、しかも貴重品とかいっぱいある。だからまず心配で、いろんなものを紐で体と物をくくりつけてたんですよ。で、それで飛行機乗らせて、それでもう本当大変だったらしいんですよ、紐だらけで」と苦笑。「次行くときもまた同じように紐たくさん用意して待ってたんだけど、“もうやめて”って言われてやってくれなくなりました」とした。

子離れできなくて失敗したことを聞かれた滝沢は「一番上のお姉ちゃんが中学生の時に、部活で疲れているから、この時間かな、みたいな時に迎え行ってたんですけど、その時帰ってこなかったんですよ。待てど暮らせど来ない。そして日が暮れてきちゃって。で、頭の中もうパニックで。泣きながら道で端っこの方とか草むらとか“どこなの？”とかなって。あまりにも泣いてるから近所のおまわりさんが“どうされました？”みたいになる。“帰ってこないんで、誘拐だと思うんですね”みたいになって。“それは大変ですね。じゃあパトカーを向かわせますね”みたいになっちゃったんですよ」

「それで、家の前で私、待ってて、そしたら、下の子が“お姉ちゃんから電話かかってきたよ”って。もう身代金要求されると思っちゃってるから、震えて、電話出て、そしたら“塾なんだけど、お迎えまだ？”って言われて。だから結局、塾だっていうのを忘れてお迎え行っちゃって。結局パトカーは来ずに終わったんですけど、中学生の娘をもっと信用して、塾なんだから自分で帰ってこれるのに、良かれと思って凄いやっちゃう。それが巻き起こした事件なんですよ」と明かした。

これに、いとうあさこが「無事でよかったけどね」ともらすと、MCの上田晋也は「無事っていうか何も起こってないんだからね、そもそもね」とツッコんでいた。