日本ハムは７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で新人合同自主トレをスタート。ドラフト１位の大川慈英投手（明大）は、プロとしてのスタートを切った実感に笑顔を見せた。

屋内練習場でじっくり時間をかけてアップを行うと、キャッチボール、ゴロ捕などで汗を流した。その後は寮内に場所を移し、講義なども交えながら体幹やウェートトレ。大川は「やっと一歩目が切れたというのが一番感じているところ。（疲労は）全くなく、昨日もおとといの夜もしっかり寝られたので、万全の状態で挑めた」と笑顔で語った。

同期は自身を含め７人。関係性を聞かれ「ご飯の時間だったり、朝活というか全員での散歩の時間もある。かなり一緒にいる時間は多いので、そういう時間でもうちょっと仲良くなれるかなと思います」。午前６時２０分に集合し、朝食前に鎌ケ谷スタジアムの外周を散歩。コミュニケーションを取るいい時間にもなっているという。

ただ、今年の新人で投手は育成２位の横山永遠（青森中央学院大）と２人だけ。「今年は（投手が）２人しかいないので、そこはライバルというか、そういう位置づけで自分も頑張っていけたら」と話していた。