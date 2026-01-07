渡邊渚、自身の投稿めぐる“憶測”に持論「リアルタイムで投稿するのは危ない」 SNSにおける“ポリシー”明かす
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。SNSにおける自身のポリシーを明かした。
【写真】美バストまぶしい水着ショットを公開した渡邊渚
渡邊は「防犯上、SNSはリアルタイムでは投稿しない派です！」と書き出し、「ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃」「仕事で更新しなければいけない日が決まっているので 写真が時系列通りに並ぶことはないです！」と投稿。文章で自身の考えを明かした。
この背景には、渡邊が年末年始に投稿した写真や内容について、時系列が前後している点に注目が集まり、さまざまな意見が寄せられていた。今回の投稿は、そうした反応を受けてのものとみられる。
