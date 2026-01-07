県職員に不適切なメッセージを送ったとして、昨年１２月に辞職した福井県の杉本達治前知事（６３）について、県は７日、杉本氏のセクハラ行為を認定する特別調査委員の報告書を公表した。

杉本氏が女性職員４人に送ったＬＩＮＥやメールなど約１０００通がセクハラに当たるとし、脚や尻を触るなどの身体的接触３件の被害証言も「信用性が高い」と認定。職員の精神的被害は深刻として、「杉本氏の責任は重大」と厳しく批判した。

県は昨年４月、杉本氏からセクハラ行為を受けたとする通報を外部相談窓口で受け付け、同９月以降、弁護士３人が特別調査委員として全職員約６０００人への調査を行った。その結果、１４人に接触し、通報者を含む４人から資料提出など詳細な情報を得たとした。

報告書によると、杉本氏による行為は、総務省からの出向で県総務部長を務めた後、内閣参事官に就任した２００７年から始まり、昨年までの２０年弱に及んだ。職務で対面した女性職員に、私的なＬＩＮＥや私用メールを使って「キスしちゃう」「エッチなことは好き？」などといった性的表現を含む多数のメッセージを日時を問わず送ったとしている。

杉本氏は調査に「セクハラの認識はなかった」「酔っていて気持ちが緩んでいた」などと説明したが、杉本氏自身がセクハラであることを自認するようなメッセージも送っており、「弁解を信用することはできない」と断じた。

女性職員と飲食した際、背後からスカートの中に手を入れて太ももや尻を触ったなどとする身体的接触について、杉本氏は「記憶にない」としたが、被害者の証言は日時や場所などを含めて具体的で、メッセージで裏付けされるため、信用性が高いと判断した。

杉本氏を「知事としてまた幹部職員として、自覚が著しく欠如していた」と指摘した。また、被害者は上司らに相談するなどしていたが、上司が真剣に向き合わなかったことから「福井県庁には、セクハラの被害を通報しにくい組織風土がある」とも分析した。

杉本氏は、旧自治省（総務省）出身で、県総務部長、内閣参事官などを経て、１３年に副知事に就任。１９年に知事に初当選した。今回の問題を受け、２期目の半ばで辞職した。