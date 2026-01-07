日本ハムの新庄剛志監督（53）が7日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設でスタッフ会議に出席し、今年初めて取材対応を行った。オフにソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（33）の6年ぶり古巣復帰が決定し、指揮官は「クリスマスからとんでもないプレゼントをもらって。有原君を獲ってもらって。（伊藤と）2年連続最多勝2人？ふふふ。優勝に近づいたというね。うれしいクリスマスでしたね」と、笑みを浮かべた。

3月27日からの開幕ソフトバンク3連戦（みずほペイペイドーム）は伊藤、北山、達のローテーションが内定済みだが、新庄監督は「もちろん、エスコン一発目は有原君で行きたいなと。みんなもね、そう願っていると思うし。それは本人ともう1回、話し合って。僕の気持ちでは行ってもらいたいですね」と、同31日のロッテとの本拠地開幕戦での先発を明言した。

さらに「有原君に関しては180イニングは必ず投げてもらいたい。僕の中では伊藤君、有原君、北山君、達君は中5日でいけるんじゃないかな。最初の3カ月くらいは中5日で行って、また休憩をちょっと挟んで」と中5日構想を掲げた。先発陣も豊富で「今、僕の中では11人いるので」と、うれしい悲鳴をあげた。

有原の獲得については「8月ぐらいの時点で吉村（本部長）さんとは“有原君を（獲得しに）行こう”という話は進めていてね」と振り返る。さらに、ヤクルトを戦力外となった西川、阪神からトレードで島本、巨人から現役ドラフトで菊池も獲得し「あと外国人も獲得できて。ふふふ。迷うことがいっぱいで、楽しいシーズンになりそうだなというところですね」と、期待感をふくらませた。