元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈（２８）と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規（３４）が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は３年前のクリスマスに交際をスタートさせたが、体調不良で活動休止中だった松井は辻本の告白を一度断ったことを明かした。

出会いは、松井がＳＫＥ４８在籍時代の１１年前だった。辻本は名古屋駅で年末に１人でチラシ配りをしていたときにＳＫＥのメンバーだった松井さんと出会ったのが初めて。『こんなに寒いのに１人で頑張ってるの偉いね』と言ってくれた」と話すと、松井は「そんな偉そうじゃないよ！」と笑顔でツッコむと、報道陣から笑いが起きた。

交際のきっかけは、松井が２０２２年４月から活動休止したこと。辻本は「その時、ＳＫＥ４８の方と共演して、『あの子、大丈夫？』をずっとしていて、心配していた。知人を『大丈夫？』と電話で聞いて。僕はキャンプがすごく好きで、よくキャンプに行っていた。『キャンプに行ったら元気が出るんじゃない？』っていうところから（交流が）スタートしました。当時はただ、キャンプの良さを伝えたい、元気になってもらいたいと思ってました」と明かした。

その後、辻本からキャンプに誘われたという松井は「小学生６年生から（アイドルとして）お仕事をさせていただいて。男性とお出かけすることがなくて。でも、子供の頃から自然に触れる機会もなかったので、キャンプだったらちょっと行ってみたいなって」と告白。お互いに恋愛感情はなかったといい、辻本は「お兄ちゃんと妹みたいな感覚」と話せば、松井も「地元のお兄さんみたいで、悩みを何でも相談できた」と感謝した。

そんな２人が交際をスタートさせたのは、３年前のクリスマスだ。辻本は「僕がちょうど時計をなくしてしまったら、その時にペアの時計を買ってきてくれて。『一緒の時間を刻めたらいいなと思って』と渡されたので、僕もプレゼントを渡して『お付き合いしてください』と言いました」と告白。しかし、なんと松井は「それはちょっと違う」と断ったという。

その理由について、松井は「悩みを聞いていただいて助けていただいていたんです。どんどん元気になってきて、近くにいてうれしいなと思ったんですけど、これ以上ご迷惑おかけしたら申し訳ないなという気持ちがあったり、本調子に戻ったときに、この人全然違うじゃんと思われちゃったら不安で…。これ以上は迷惑かけられないと『今じゃないかもしれません』と伝えました」と明かした。それでも辻本は諦めなかった。松井は「『元気がないときもこうやってそばにいたんだから、元気になって嫌いになることはない』と言ってくれた。そう言ってくれる方は現れないと思いながらも、（心の中で）格闘して。３、４時間くらいして日付が変わってから『お願いします』となりました」と恥ずかしそうに説明した。

昨年１１月２６日にプロポーズしたという辻本は「僕はサウナが好きで、（松井にも）健康に良いと勧めてました」と告白。２人で温泉旅行に出掛けることも多かったとし、「『いい風呂の日』にしました」と笑顔で話した。