「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日に行われ、特別話題賞が贈られたお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が、大物レスラーにエールを送った。

柔道男子で東京五輪１００キロ級金メダルのウルフアロンは、４日東京ドーム大会でＥＶＩＬを撃破しいきなりベルトを奪取。かねてプロレスの普及に尽力してきた有田は「やっぱりウルフアロンの先日の１・４はグッとくるものがあった。応援したいと思う」と期待を寄せた。

その上で先月末に復帰戦を迎えた人気ユーチューバーでタレントのフワちゃんについても言及。「ご存じの通りちょっと調子に乗りやすいタイプ。１回いい試合をしたら『もうこんなもんだろう』みたいな感じなので、調子に乗っていくのだけはちょっと怖い。ガツンと言っていこうと思う」とお目付け役に立候補した。

最後には壇上で披露したスピーチの点数を「５点ぐらい」と苦笑いで振り返りつつ「なんか笑いはあったかもしれないけど、内容はほとんどなかった。もっと伝えたい気持ちはたくさんある。プロレスの思いとか、プロレス大賞への思いとか、めちゃくちゃあるけど、長くなりそうだったのでどんどん切ったら何もなかった」と反省点を口にした。