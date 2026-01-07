¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬à¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤ËÉé¤±¤ºÆþÎÀ¡¡ÆÃÃí¤ÎËí¤Ç²÷Ì²³ÎÊÝ¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£·Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ë¤¢¤ëÁª¼êÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝ´Ý¡£ºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÁª¼êÎÀ¤¬¤¢¤ëºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤«¤é£²»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡Öµþ²¦Àþ¤Èµþ²¦¿·Àþ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£ÆþÎÀ»þ¤Ë¤âÎÀ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤Ë±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë½é¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÆÃÃí¤ÎËí¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤À°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¤ò¡ÊÆþÎÀ¤Î¡Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¿·Ä´¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ªÃÍÃÊÌó£³£°Ëü±ß¡£¼«¤é¤ÎÆ¬Éô¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥ÉÉÊ¤Ç¡¢¿·À¸³è¤Î²÷Ì²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢£±£³Æü¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£