【どうとんぼり神座】寒い冬にピッタリの「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」を期間限定発売【1月14日〜3月24日】

ラーメンチェーン「どうとんぼり神座(かむくら)」は、2026年1月14日から3月24日までの期間限定で、「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」を全店で販売する。

神座が自社のラーメンの売上杯数と気温の相関を分析したところ、最高気温が12℃を下回ると神座のラーメンの売上杯数が伸びやすい傾向が判明したという。寒い季節に優しい味わいのラーメンを求めるニーズに応える一杯として、今年も「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」が登場する。

「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」

〈4年連続登場「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」〉

軽い餡状にした荒目の大根おろしが、スープと絡み合い、口当たりよく香りと旨味が広がる。白菜に加え、大根や水菜、ピリ辛に味付けした豚肉を合わせ、やさしい味わいながらも満足感のある仕上がり。器に添えた柚子胡椒を溶かすことで、味の変化も楽しめる。

◆「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」

価格:1,210円〜(税込)

※価格は店舗により異なる

販売期間:2026年1月14日(水)〜3月24日(火)

販売店舗:どうとんぼり神座 全店

「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」

〈どうとんぼり神座(かむくら)とは〉

1986年7月19日、大阪･道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた「おいしいラーメン」が看板メニュー。『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、やさしい味わいのスープ、素材のうまみが感じられるラーメンが特徴。

関西･関東エリアを中心に拡大しており、現在は国内117店舗(関西82店舗/関東35店舗)･海外2店舗を展開している。

どうとんぼり神座(かむくら)