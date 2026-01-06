６日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６３．２１ポイント（１．３８％）高の２６７１０．４５ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９５．７７ポイント（１．０５％）高の９２４４．２４ポイントと反発した。ハンセン指数は昨年１１月１３日以来、約２カ月ぶりの高値水準を回復している。売買代金は２９１７億５８２０万香港ドル（約５兆８５５５億円）に拡大した（５日は２８３４億６２３０万香港ドル）。

米株高が好感される。５日の米株市場では、ベネズエラ情勢が混迷化するとの懸念がやや薄らぎ、主要指標のＮＹダウが約２週ぶりに史上最高値を更新した。香港にも買いが波及している。中国経済対策の期待感も持続。当局が財政政策を強化しているほか、預金準備率や政策金利が１月にも引き下げられるとの観測が市場に広がっている。また、証券各社が２０２６年の中国・香港株に強気な見通しを示していることもプラス材料だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が６．１％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が５．４％高、保険事業で中国２位の中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が５．０％高と上げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が高い。中国宏橋のほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が５．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が７．３％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．５％ずつ上昇する。非鉄や金の先物価格上昇が追い風となった。

中国の証券・保険・証券セクターも物色される。中国平安保険のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．４％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が４．３％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が％７．７高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が６．８％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が６．６％高、で引けた。本土市場の株価上昇を材料視。株高が業績に寄与すると期待されている。

自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）のスマートドライブ、新興ＥＶ（電気自動車）も急伸。深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が１１．２％高、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が６．９％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が５．９％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が４．２％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．５％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．１％高と値を上げた。

中国の不動産セクターもしっかり。中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が５．３％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．５％高、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が３．０％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．８％高で取引を終えた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．５０％高の４０８３．６７ポイントで取引を終了した。非鉄や金、石油など資源株が相場主導。保険・証券、不動産、インフラ関連、消費関連、自動車、医薬、運輸、半導体なども買われた。半面、銀行の一角は売られている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）