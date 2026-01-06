６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６０．２５ポイント（１．５０％）高の４０８３．６７ポイントと３日続伸した。２０１５年７月以来、およそ１０年半ぶりの高値水準を回復している。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。当局が財政政策を強化しているほか、預金準備率や政策金利が１月中にも引き下げられるとの観測が市場に広がっている。商品市況高も追い風。５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、アルミや銅などの非鉄、金などが軒並み上昇している。ほか、昨夜のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が４日ぶりに反発した。人民元高の進行もプラス。対米ドルの人民元相場は５日、約２年８カ月ぶりの元高・米ドル安水準を付けている。また、証券各社が２０２６年の中国・香港株に強気な見通しを示していることも好感された。（亜州リサーチ編集部）

非鉄や産金、石油など資源関連の上げが目立つ。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が７．３％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が４．９％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が６．２％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が２．１％高、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．６％高、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．０％高で引けた。

保険・証券株もしっかり。新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が６．５％高、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が５．１％高、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．９％高、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が６．５％高、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が５．０％高、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が２．９％高と値を上げた。

自動車株も高い。重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が７．６％、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が４．５％、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）と北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）がそろって３．３％、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が３．１％ずつ上昇した。不動産株、インフラ関連株、消費関連株、医薬株、運輸株、半導体株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）が１．７％、中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）が１．５％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．４％、上海農村商業銀行（６０１８２５／ＳＨ）が１．２％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９６ポイント（０．３７％）高の２５６．９９ポイント、深センＢ株指数が９．３３ポイント（０．７３％）高の１２８５．１７ポイントで終了した。

