「とじこめられたッ」！？椅子の向こうで目を閉じる猫 全貌判明の瞬間に130万再生「かわいすぎて息できない」
「とじこめられたッ」。そんな愛猫の心の声をアテレコしたコメントとともに公開された動画が、いま大きな注目を集めています。映っているのは、ハチワレ猫の「ひげ」ちゃん（10歳・女の子）。何やら木の柵のようなものの向こう側で、目を閉じてじっとしています。
【動画】「かわいそうなワタクシッ」 挟まれ顔がかわいすぎっ！
カメラが少しずつ引いていくと――
そこは、背もたれ部分が棒状に並んだ椅子の上。左右は空いているものの、テーブルの下にしまわれているため、まるで閉じ込められているかのように見えたのです。当のひげちゃんは、柵のあいだから顔をのぞかせ、前片足をだらーんと垂らしたまますやすや。ときどき飼い主さんのカメラに気づいて目を開けるものの、慣れた様子で、相変わらず気持ちよさそうにくつろいでいます。
アップからズームアウトへ、徐々に全貌が明らかになる絶妙なカメラワークも相まって、この動画は130万回再生を突破。4.6万件超の「いいね」を集める大反響となりました。
実はお気に入りだった、その場所
人気を集めた動画を撮影したのは、Xユーザー・こけむすさん（@cokemusun）。ひげちゃんは、お迎えした当初からこの椅子をとても気に入っており、よくここでくつろいでいるのだそうです。
「顔がおもしろいなと思って撮影しました。しばらく、このまま過ごしていましたね」
柵のあいだにつっこんだお顔は、左右に引っ張られてつり目気味に。それでも、ぱっちりと目を開けて飼い主さんを見つめる姿は、いつにも増して愛らしく映ります。
ひげちゃん自身が自覚しているかどうかはわかりませんが、そのおちゃめな一挙手一投足は、飼い主さん一家の毎日を明るく照らしてくれているようです。
「ひげちゃんが部屋にいるだけで、空気がゆったり動いている気がするんです。たぶん、体から太陽みたいな、優しい黄色の光を放っているのかもしれません」
こうして椅子の上で、ひとり時間を満喫することもあれば、甘えん坊な一面を見せてくれることも。
「私がキッチンで忙しそうに家事をしていると、『ちょっとこっち来て』と呼びに来ます。そのあとについていくと、お気に入りのくつろぎスペースでゴロン。『さあ、いったん座って』とアピールするのが、すっかりルーティンになっています」
どうやら、ひげちゃんは飼い主さんのことをよく観察している様子。こうして、ホッとひと息つけるように“お誘い”してくれるなど、その関係は一方通行ではなく、お互いを思いやりながら暮らしているように感じられます。
「私が完璧主義なところがあるので、ガチガチに固まった気持ちを、ほどいてくれる存在でしょうか。ひげちゃんのおかげで、ゆるゆると暮らせています」
リプライには、ひげちゃんのくつろぎショットに悶絶する声が寄せられました。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）