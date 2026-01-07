松田翔太のSNSで注目集めた1枚

俳優の松田翔太さんは、プライベートではクルマやバイク好きとしても知られています。

そんななか、今年2025年、松田さんがインスタグラムに投稿した愛車とみられるクラシックカーの写真は、SNS上で大きな注目を集めました。どのようなモデルが登場したのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「松田翔太×高級車」の姿を画像で見る！

松田さんが2025年のゴールデンウィークに投稿したのは、青空の下で3台のクラシックカーが並ぶ印象的な一枚でした。

港湾エリアを思わせるロケーションの街並みや、高速道路を走行する様子が写り込み、どこか映画のワンシーンのようなノスタルジックな雰囲気が漂っています。松田さん自身も「良きゴールデンウィークでした」とコメントを添えています。

写真の中でひときわ存在感を放っていたのが、鮮やかなブルーのボディにレッドの内装を組み合わせた1台です。投稿に車種の説明はありませんでしたが、イギリスの名車「ジャガー・Eタイプ（1966年式）」とみられます。

ジャガーEタイプは1961年から1975年に生産されたスポーツカーで、ロングノーズの美しいフォルムが特徴です。

フェラーリ創業者のエンツォ・フェラーリが「世界で最も美しいクルマ」と称賛したことでも知られ、現在も世界中のコレクターから高い人気を集めています。

また、最高速度240km／h超というスペックが語られるなど、スポーツカーとしての性能面でも注目されてきたモデルです。

その先進的な設計とデザイン性も高く評価され、クラシックカーとして長く支持されてきました。

さらに、写真にはブラックとセプラブラウンのポルシェ「911」と見られる2台も写っており、松田さんの友人の車と推測されます。3台が並ぶ構図も相まって、投稿全体が作品のような世界観を生み出していました。

この投稿には「アート作品のよう」「日本一Eタイプが似合う俳優」「めちゃくちゃかっこいい！」など、多くの反響が寄せられました。

※ ※ ※

松田さんはこのほか、ドゥカティ「パニガーレV4」で首都高を走る姿も投稿しており、バイク好きとしての一面も話題となりました。

今後もライフスタイルや愛車ショットがどのように公開されていくのか、引き続き関心が集まりそうです。