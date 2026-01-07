Image: ASUS

トラディショナルなXREAL One系と違って、サイバーな雰囲気が強々だ。

ゲーミングブランドROGを率いるASUSが、ゲーミングメガネにチャレンジです。XREALとのコラボで生まれる「ROG XREAL R1 Gaming Glasses」は、フルHD 240Hz（！）、視野角57度のディスプレイグラスに、 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1の映像信号入力が可能なコントロールドッグがついたモデル。

何が凄いって、リフレッシュレート240Hzに対応していることですよね。眼の前に浮かぶ100インチ超のバーチャルディスプレイが240Hz。超巨大ヌルヌル表示ができるんだから。

XREAL製品らしく、3DoFで画面を空間に固定したときはMTPレイテンシも極めて少ないですね。ASUSの公式プレスリリース本文では3ms、スペックリストには2msとブレがありますが、いずれにしてもブラーやジッタが目立たずキレイな映像が楽しめそう。

USB Type-C（DP Alt Mode）接続のほか、コントロールドック経由でもこの滑らかな表示品質を出せるのかどうかはまだ不明です。でもグラスディスプレイをひとつのディスプレイとして見ると、勝ち組のモデルになるんじゃないかなって思えてきますね。

