「イヤだとかみじんも思うことなく...」

「カレーハウスCoCo壱番屋」の創業者で元会長、宗次紱二さん(77)の驚きのタイムカードが話題になっている。

「12/31 今年も本日をもって、いよいよ最終日。今年を振り返って100点満点中、皆様は何点でしたか?何とか合格の70点以上ありましたか?ちなみに私は…自己採点では90点でした。皆様ご存知の通り、自分には甘いので。でもその分、他人には厳しいですから(笑)ちゃんとバランス取れてますよね」と、12月のタイムカードの写真をアップ。なんと出社時間のほとんどは驚きの午前3時台。

また「業績・実績は別として、ケガ・病気で入院等が無かっただけでも、ラッキーなことです。今年も1日の休みもなく、しかも平均朝3:50より雑務、街の清掃を含め、休みたいとか、イヤだとかみじんも思うことなく、喜んでまた、楽しんで日々を送れることは、自分自身最高に幸せな人生だと思っています」と、リプライ投稿している。

この投稿には「早起きがすごすぎる」「毎朝3:58までにタイムカードを押し、会社周辺をボランティア清掃。さらにお花や花壇の世話。『20年続けているから、絶対ボランティア清掃日本一だ』と言われていました」「お客様のアンケートハガキを読むために早起きをしているそう」「エネルギッシュすぎる!」「『早起き程度の課題をクリアできないようでは、大きな目標は達成できるわけがない』と言ったそう」などのコメントが寄せられている。 宗次さんは1974年にCoCo壱番屋の前身の喫茶店「バッカス」を名古屋市西区に開業。75年に2号店「浮野亭」を開業すると、妻の直美さんが作ったカレーが人気を呼んでカレー専門店への転身を決断する。78年に「カレーハウスCoCo壱番屋」を創業。2002年には53歳の若さで退任している。現在は同社の特別顧問、NPO法人イエロー・エンジェルの理事長をつとめている。