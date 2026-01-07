◆バレーボール・全日本高校選手権 福岡大大濠2―0小松大谷（7日、東京体育館）

春高バレーの男子2回戦が行われ、15大会ぶり14度目出場の福岡大大濠（福岡）が小松大谷（石川）を2―0（25―15、25―15）で破り、15年ぶりの大会勝利をマークしてベスト16入りを決めた。8日に行われる3回戦では昨秋の国民スポーツ大会で準優勝した東山（京都）と対戦する。

第1セット（S）から福岡大大濠が優勢に進めて先取。第2Sも高さのあるブロックが要所で決まったほか、2年生エースの新山明（2年）らが攻撃もけん引。9連続得点で一気に流れを引き寄せ、最後は中島匠（3年）が豪快なバックアタックで試合を決めた。

2010年の全国総体で準優勝に輝いた伝統校。23年には東福岡を破り10年ぶりに全国総体の舞台を踏んだが、春高への道は前回大会まで14大会連続で出場したほか、3度の日本一を誇り、前回大会準優勝の強豪・東福岡の壁に阻まれてきた。それでも、今大会の福岡県代表決定戦では3―1で勝利を収めて悲願の出場権を獲得していた。