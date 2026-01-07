¡Ö¤¢¤ì‼ À®µÜ´²µ®¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Æ¤ë‼¡×ÅÅ·â°úÂà¤«¤é9Ç¯¡Ä3ÂåÌÜÁêËÀà43ºÐºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö¤Í¤¨¤ä¤Ð¤¤‼¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
±¦Ã¼¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¾»Âç¤â
¡¡2016Ç¯¤ËÆÍÁ³¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®µÜ´²µ®(43)¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¡ÖºÆ»ÏÆ°‼À®µÜ´²µ®¡õÅì½Ð¾»Âç¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë2¿Í¤ÎËÜÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÁêÀê¤¤¤ò¼õ¤±¤¿Àê¤¤»Õ¡¦Âç¶ú¥Î¥ê¥³¤µ¤ó¤Îº¸ÎÙ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤ò¤Þ¤¯¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é´é¤ò´ó¤»¤ëÀ®µÜ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¤¢¤ì‼ À®µÜ´²µ®¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Æ¤ë‼⁉¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¡Ö43ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Í¤§¡Ä¤ªÈ©¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¤ä¤ó¤±¡Ä¡×¡Ö¤Í¤¨¤ä¤Ð¤¤‼ ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿À®µÜ´²µ®¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÀ®µÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¼µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À®µÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2002Ç¯)¡¢¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12¡Á15Ç¯)¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¡£16Ç¯12·î¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£