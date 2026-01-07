福岡県朝倉市は、市の魅力を多くの人に知ってもらおうと初めての「あさくら検定」を2月11日、市総合市民センター「ピーポート甘木」で実施する。無料。

市の歴史や自然、産業などを問う内容（50問、四肢択一）で、市のホームページ（HP）で公開中の検定冊子から9割、市が絡んだ時事問題を1割出題する。中学生以上を想定した問題だが誰でも受検可能。

7割以上の正解で合格。合格者には手すきの「秋月和紙」で作った「あさくらマイスター」認定証を授与するほか、得点上位10人には朝倉の名産品詰め合わせや原鶴温泉5千円チケット、朝倉産コメなどを贈る。

同市のキャッチコピーは「水もしたたるいいところ」。国史跡の「三連水車」があり、三つのダムを抱える。柿やブドウなどフルーツの里としても知られる。市の担当者は「難しい問題はないので、気楽に受検してほしい」と呼びかける。

午前10〜11時45分（検定は60分）。合格者は市のHPで27日に発表するほか、全受検者に結果を郵送する。表彰式は3月14日。申し込みは2月4日までにこちらから。朝倉市文化財保護係＝0946（28）7341。

（渋田祐一）