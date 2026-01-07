シンガー・ソングライターの乃紫（のあ）の新曲で、ＴＢＳ系アニメ「正反対な君と僕」（１１日スタート。日曜、後５・００）のオープニングテーマ「メガネを外して」が、１４日から配信されることが７日、発表された。同日の午後９時にはミュージックビデオも公開予定。この日は配信に先立ち、歌詞検索サービス「歌ネット」で歌詞が先行公開され、ジャケット写真も解禁された。

新曲は、ラブコメとして描かれるアニメの原作から得たインスピレーションを多く盛り込み、作品とリンクした歌詞にファンからは早くも関心が集まっている。

乃紫は、作詞・作曲・編曲・アートワークなどを一貫してセルフプロデュースするマルチアーティストで、２０２３年から本格的な音楽活動を開始。「全方向美少女」「初恋キラー」「１０００日間」などＺ世代を中心に話題を集め、ＳＮＳ総再生回数は６０億回を突破。新進気鋭のアーティストして人気急上昇中だ。

「全方向美少女」は、ＴｉｋＴｏｋ総再生数１９億回を記録し「ＴｉｋＴｏｋ上半期トレンド大賞２０２４」ミュージック部門賞を受賞。さらに乃紫自身は、Ｓｐｏｔｉｆｙが選ぶ今年飛躍が期待される注目の新進国内アーティスト１０組「ＲＡＤＡＲ： Ｅａｒｌｙ Ｎｏｉｓｅ ２０２５」に選出された。

４月からは、９カ所を巡る自身最大規模の全国ツアー（４日、福岡・福岡ＤＲＵＭ Ｂｅ−１で開幕）を開催予定。