女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが7日までに更新され、出演者らのオフショットを公開した。

同番組は「突然の呼び出しに駆け付けたトキと、あこがれの地・杵築に感動するヘブンさんでした」とコメントし、稲佐の浜で撮影された笑顔のトキ役・郄石とヘブン役のトミー・バストウが並んだオフショットを公開し、「“出雲大社での撮影では、トキとヘブンのすごく大切なシーンを撮影させて頂けてとてもうれしかった”と話してくださいました」と明かした。

年始最初のオンエアとなる第66回が5日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）は錦織友一（吉沢亮）と出雲へ出掛ける。2人はヘブンの好きな古事記の舞台を巡り、旅の終わりに杵築・稲佐の浜を散歩。そこへ松江にいるはずのトキ（郄石）が現れる。トキは驚く錦織に「ヘブンから突然呼び出された」と明かし、ヘブンは「大事な話がある」と告げた…という展開だった。

フォロワーからは「島根を丁寧に描いて下さり嬉しいです」「二人の笑顔が良いですなぁ」「癒しのオフショットですね」「すっかり夫婦ですね」「こんな素敵な場所、いつか行ってみたいです」「こういうオフショット含め、全部写真集にして下さい」などのコメントが寄せられていた。