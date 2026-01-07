新幹線「北陸〜東北」“乗り換えなし”直通運転 5月に団体専用臨時列車、詳細発表
JR西日本とJR東日本は6日、北陸から東北と東北から北陸でそれぞれ“乗り換えなし”の団体専用臨時列車を5月に運転すると明らかにし、詳細を発表した。
【画像】「つながる東北」号・「つながる北陸」号 主な停車駅・運転時刻
北陸から東北の直通新幹線は7年ぶり5回目で、北陸新幹線の敦賀〜金沢間開業（2024年3月16日）以降では初めて。また、東北から北陸への直通新幹線は1年ぶり6回目の運転となる。
■詳細
列車名：「つながる東北」号
運転区間：敦賀〜盛岡
【往路】2026年5月22日（金）
【復路】2026年5月24日（日）
列車名：「つながる北陸」号
運転区間：盛岡〜敦賀
【往路】2026年5月23日（土）
【復路】2026年5月25日（月）
発売方法
各旅行会社が専用旅行商品として発売
