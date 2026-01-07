Ｊ１町田は７日、東京・町田市内で２０２６年を始動した。不適切な指導や暴言があったとして、リーグからけん責処分を下された黒田剛監督は練習後に取材に応じたが、当該部分には「ノーコメント」と言及を避けた。

Ｊリーグは先月２３日、「２３年頃から所属選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手及びスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」として、黒田監督及びクラブに対しての処分を発表。クラブは処分当日に「今回失った信頼を回復するため、クラブ一丸となって誠意ある行動を積み重ねてまいります」と声明を発表したが、翌日に出された声明では「パワハラについては認定されておりません」とコメントしていた。

この日の始動まで黒田監督による対応がなかったことから、報道陣からは処分についての質問が飛んだが、「自分がしゃべれば、また色々なことが（記事の）タイトルになってしまう。選手たちにも迷惑がかかる。あえてやる必要がないとクラブが判断しているので、私はクラブの指示に従います」と話すにとどめた。練習前に行われたサポーターでのあいさつでも、騒動についての言及はなかった。

チームは昨年６位と好成績を挙げ、天皇杯でも優勝。クラブ初タイトルを獲得し、星をユニホームに刻んだ。昨年はリーグ戦５位以内とタイトル獲得を目標に掲げたが、「あまり大きく掲げてハードルを高くして、（それを）達成できた、出来ないはあまりやりたくない」と強調。チーム作りの一環で、けがのない体作りをテーマの１つとして掲げると、「去年よりもいいシーズンにしたい」と話した。