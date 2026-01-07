鍋で余りがちな春菊1/2わが変身！5分でパパっと『春菊とじゃこの炒めもの』レシピ

冬になると、鍋ものの具材として登場回数が増える〈春菊〉。余ったら、じゃことパパっと合わせて一品追加。ごま油の香りと、じゃこのうまみ、春菊のシャキシャキ感が、あとを引くおいしさです。

『春菊とじゃこの炒めもの』のレシピ

材料（2人分）

春菊……1/2わ（約100g）

ちりめんじゃこ……15g

ごま油

塩

こしょう

しょうゆ

作り方

（1）春菊は葉を摘み、葉は長ければ半分に切り、茎は長さ2〜3cmに切る。

（2）フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、春菊の茎を2分ほど炒める。しんなりとしてきたら、じゃこ、春菊の葉を加えてさっと炒め、塩、こしょう各少々、しょうゆ小さじ1/2を加えて炒め合わせる。

5分でささっと作れますよ。しっかり味でご飯も進みます。春菊が余ったら、ぜひ試してみて♪

野本 やすゆきノモト ヤスユキ 教えてくれたのは… 料理家 料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年2月17日号より）