東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
消費者物価指数（11月）09:30
結果 3.4%
予想 3.6% 前回 3.8%（前年比)
結果 3.2%
予想 3.2% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)
※要人発言やニュース
【その他】
トランプ米大統領
ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す
暫定大統領に中国・ロシア・イラン・キューバとの経済関係断絶を要求
ベネズエラは原油生産において米国とのみ提携することに同意する必要
【米国】
エヌビディア
ファンCEO「新型チップは従来品より10倍効率が高い」断続的な需要拡大に自信示す
クレスCFO「今年末までに売上高は明らかに5000億ドルを超える」見通しに強気発言
【中国】
ゴールドマンサックス
MSCI中国指数は昨年末終値から今年末までに20%上昇し100になると予想
