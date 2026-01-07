¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û¡¡·ëº§²ñ¸«¡¡¡Ö¾¾°æ¿¿¼îÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ø»ä¤À¡ª¡Ù¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡¡º§Ìó»ØÎØ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Î·ëº§²ñ¸«¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î»Ø¤Ëµ±¤¯º§Ìó»ØÎØ¤È·ëº§»ØÎØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÌô»Ø¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º§Ìó¤Î»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿»ØÎØ¤Ç¡¢Ìô»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·ëº§»ØÎØ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
ÆÃ¤Ëº§Ìó»ØÎØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç»°½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡Ø¾¾°æ¿¿¼îÅ¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø»ä¤À¡ª»ä¤À¡ª¡ª¡Ù¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤«¤é¿¿¼î¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º§Ìó»ØÎØ¤Ï»°½Å¤Î¥ß¥¥â¥È¤µ¤ó¤Î¿¿¼î¤¬Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤ª²È¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
