ÌÀÂçÌîµåÉô¤¬»ÏÆ°¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î²¬ÅÄ·¼¸ã¤¬Â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÌÀÂç¤¬7Æü¡¢ÉÜÃæ»Ô¤Î¼«¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï³ÆÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ìÉÜÃæ±Ø¤Ê¤É¡ÈÄ®ÆâÀ¶ÁÝ¡É¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤ò½¦¤Ã¤¿¸å¡¢Îý½¬½éÆü¤Î¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾Íã¥Ý¡¼¥ë´Ö30±ýÉüÁö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Ï10ÀïÁ´¾¡Í¥¾¡¤·V2¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆóÎÝ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬ÅÄ·¼¸ã¡Ê3Ç¯¡áÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë¤Ï·Ú²÷¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ØÀ¸ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¡Ê¾¾»³¡Ë¤Î50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç5ÉÃ69¤È¤¤¤¦¡ÈÆüËÜµÏ¿¡É¤òÃ£À®¡£Â¤¬Çä¤ê¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹130¥¥í¤È¤¤¤¦¶Ú¥È¥ì¤ÎÀ®²Ì¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥í¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢½Õ¤Ïºò½©°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Îºç¸¶¼·ÅÍ¡Ê3Ç¯¡áÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤é¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç30ÅðÎÝ¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÓÍø¤µ¤ó¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤äÂçÀî¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤¬È´¤±¤ÆÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¤Ê¤¤¤È¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿º¸Åê¼ê¤â½©¤Ç²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×Â¾¹»¤«¤é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡ÖÂÐ±þÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ²¬ÅÄ¡¡·¼¸ã¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤±¤¤¤´¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£Á°¶¶°é±Ñ½Ð¿È¡£ºò½©¤ÏÂÇÎ¨¡¦389¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢77¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¡£¥¤¥±¥á¥óÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¾å°Ì¡£