「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、ＲＯＸＸ<241A.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



５日の取引終了後、採用支援サービス「Ｚキャリア ＡＩ面接官」が、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>のキャリア採用活動に導入されることになったと発表した。「Ｚキャリア ＡＩ面接官」は採用活動の一部をＡＩによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するサービスで、金融機関への採用は今回が初めてとなる。



大手金融機関による採用が好感され、６日の同社株はストップ高の５２６円に上昇。この日もストップ高の６２６円に上昇しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS