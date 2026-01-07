お腹が全方位から引き締まる。１日10回【頑固な腰周りの贅肉を落とす】簡単習慣
軽やかな見た目印象をキープしたいと願うなら、正面からだけでなく、横や後ろからの見た目印象にも意識を向けるべき。なぜなら、贅肉はお腹側だけでなく背中側にもついているからです。そこで頑固な腰周りの贅肉を全方位から落とすべく習慣に採り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブレストストローク・ピラティス】になります。
ブレストストローク・ピラティス
平泳ぎのような動きで行うエクササイズで、「脊柱起立筋」や「広背筋」といった背中の筋肉をはじめ、腹筋。体幹、腕の「上腕三頭筋」と様々な筋肉をまとめて強化できます。
（１）床にうつ伏せになって両腕を体に添える
（２）息を吸いながらお腹を薄くして、両腕を頭の方へ伸ばす ※お腹は薄くしたままをキープします
（３）息を吐きながら、両手を円を描くように大きく回して（１）の姿勢に戻る ※お腹は薄くしたままをキープし、吐いたときにお腹を絞るイメージです。その際、あごを引いて頭頂部を斜め上に引き上げます
（２）、（３）の動きを10回繰り返します。なお、（２）と（３）の動作時にあごが上がって身体が反ってしまうと首や腰を痛めてしまいます。身体が反らないように「常に顎を引くことを意識」して実践してください。また、慣れてきたら（２）〜（３）の手の動作の回数を増やしていきましょうね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
