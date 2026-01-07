「痩せる」じゃなく、“内臓の声”に耳を傾けて。正月明けの【食欲リセット】の始め方
正月のごちそうや間食で「内臓が疲れている気がする」「食欲のスイッチが戻らない」という違和感を覚えていませんか？これは頑張り不足ではなく、“働きすぎた胃腸からのサイン”かもしれません。正月明けに大切なのは、いきなり痩せる努力より、まず“内臓が安心する環境づくり”。そこで今回は、今日から始められる【食欲リセット】のシンプルな整え方を紹介します。
朝は“内臓のスイッチを入れる”だけでいい
目を覚ました直後の内臓は、まだフル稼働の準備ができていないことがあります。朝食は、勢いで糖や脂を入れるよりも、常温の水や白湯をひと口、香りの優しいスープなど“やわらかい導入”を。いきなり量より、最初の一歩の質を整える方が、暴れた食欲スイッチが落ち着きやすくなります。
「胃の居場所」を作るだけで余計な食欲が弱まる
正月中にお腹が重かった人は、胃が上がり気味になり、少量でも満腹に感じにくくなることがあります。座ったままおへその下に手を添えて深呼吸し、“内臓が下に戻るスペース”を意識。姿勢の崩れや食べすぎのループが緩み、食欲の暴走に歯止めがかかる感覚が出やすくなります。ストレッチや運動より先にできる、内側のゆとりケアです。
間食ルールは「禁止」じゃなく“順番でリセット”
甘いものを欲するのは、乱れた内臓がエネルギー補填を急いでいるサイン。“食べない”と我慢するより、温かい飲み物 → 一息 → 食べるなら少量の順番にするだけでもOK。内臓の負担を減らしながら、血糖値の乱高下を穏やかに整える小さな制御スイッチになります。
