TBSラジオの公式Xが更新され、よく読まれている記事として『宮舘涼太のロイヤルサロン』が紹介された。あわせて、宮舘涼太（Snow Man）の2枚のオフショットも公開され、注目を集めている。

【画像】宮舘涼太の2パターンのセーターコーデ／セリーヌのアイテムを取り入れた私服コーデ

■セリーヌのボーダーセーターにデニムパンツを合わせた宮舘涼太

1枚目では、色付きサングラスに、CELINE（セリーヌ）のボーダー柄セーターとデニムパンツを合わせたシンプルな装い。番組のボードを手に、ソファに身を預けたリラックスしたポーズが印象的だ。

■セリーヌのVネックセーター×タートルネック姿も

2枚目は、セリーヌのネイビーのVネックセーターに、ホワイトのタートルネックを合わせたスタイル。ラジオブースでマイクを前に、両手に番組のステッカーを持ち、目を見開き口をすぼめたキュートな表情を見せている。

2パターンのセリーヌコーデに、SNSでは「CELINEのニット姿の涼太くん素敵」「最高にかっこいい」「舘様何色でも似合うな」「いつも素敵なお召し物」「本当にオシャレ」「着こなしレベルすごい」といった声が寄せられている。

■Vネックコーデの別カット

■セリーヌのアイテムを取り入れた私服コーデ

Snow Man

