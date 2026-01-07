日本ハムの新庄剛志監督が７日、鎌ケ谷市内で行われたスタッフミーティングに出席。報道陣の取材に応じ、就任５年目の勝負のシーズンに向け、“打倒小久保裕紀”を掲げた。

公の場は１１月２２日のファンフェスティバル以来、約１カ月半ぶり。年末年始はバリ島で過ごし、リフレッシュ完了。２年連続２位に終わった中、勝負の就任５年目に向け「５年目とはね。３年目で優勝して終わるつもりだったんですけど。こうなったらもう１５年ぐらいやろうかなと。完璧なチームを作り上げるために」と笑い飛ばしながら「本当に今年が土台はできたので。よそのチームは打倒ソフトバンク。ファイターズもその中に入ってきてると思う。パ・リーグを盛り上げるためには、僕の中での打倒は小久保裕紀なんで。そこには今年ダントツで差をつけて勝つっていう考えしかないです」と、宿敵指揮官の名を挙げ、打倒を宣言した。

その上で「独走したい。９６勝。いけます。細かい野球ができたらね。長打力はあるんで」と、手応えを口にした。