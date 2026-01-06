恋に言い訳はナシ。男性のごまかさない誠実さは“本命行動”です
予定が変わったとき、待ち合わせに遅れたとき、あなたが不安になりそうな場面で、男性がどう振る舞うか--。言い訳やごまかしがなく、ちゃんと説明しようとするなら、それは本命行動でしょう。
原因を隠さず話せるのは“誤解されたくない”から
「ごめん、こういう理由があって…」と、事実と気持ちの順で話してくれる男性は、あなたの感情に配慮しています。男性は本命女性の前では、自分のプライドより信頼の維持が優先に。このように正直な態度を見せるのは、“嫌われたくない”より“ちゃんと理解されたい”が勝っている証拠です。
言い訳をしないのは“あなたを巻き込みたくない”から
予定変更やミスのとき、「忙しかったから」「察してよ」と投げるのはあなたへの甘え。一方で、言い訳せず事実を伝えるのは、あなたに責任や不安を背負わせないための配慮です。男性の誠実さは、責任の所在がどこにあるかを包み隠さない態度に出てきます。
曖昧にしないのは“関係にヒビを入れたくない”から
男性があなたとの関係に真摯に向き合う姿勢は、会話の随所に出るもの。あなたが「どうする？」と聞いた際に、答えを曖昧なままにしません。これは「好きだからこそ雑に扱いたくない」「関係にヒビを入れたくない」という本命行動のひとつです。
男性は心から大切にしたい女性だけに最上級の誠実さを示してくるもの。男性の本心を確かめる際は、言葉よりも態度をよく観察してみてくださいね。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
